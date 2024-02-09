Организатором мероприятия стал Межкультурный студенческий центр ОмГАУ им. Столыпина.

Организатором мероприятия стал Межкультурный студенческий центр ОмГАУ им. Столыпина.

В феврале в Омском ГАУ прошла встреча студентов в рамках Межкультурного студенческого центра. Студенты обсуждали перспективы и возможности участия студентов в международной деятельности университета: наставничество и помощь в адаптации иностранных студентов; помощь в организации и проведении межкультурных и международных мероприятий; проведение мастер-классов народного творчества; организация экскурсий для иностранных обучающихся и гостей университета; организация знакомства иностранных студентов с культурой и традициями народов России.

Проектов, которые поддерживаются Межкультурным студенческим центром, становится все больше и больше. Они помогают студентам развивать навыки межкультурного общения, развиваться в области международного наставничества, получать опыт и компетенции организации и проведения международных мероприятий, участвовать в международных грантовых проектах и конкурсах.

Все заинтересованные в том, чтобы изучать культуры, традиции разных стран и народов, а также получить и улучшить навыки межкультурной коммуникаций, могут обратиться в отдел международных связей ОмГАУ по адресу Институтская площадь 1, кабинет 403.