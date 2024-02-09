Похищенные средства прошли через его счет, и суд счел это необоснованным обогащением.

Похищенные средства прошли через его счет, и суд счел это необоснованным обогащением.

Жителю Новокузнецка придется выплатить омской пенсионерке 200 тысяч рублей, которые у нее украли мошенники. Так решил Заводской районный суд Новокузнецка, куда обратились сотрудники прокуратуры Ленинского округа Омска.

В сентябре 75-летней омичке написал в мессенджере неизвестный человек. Он представился менеджером по инвестициям и уговорил женщину перевести на указанные им счета 400 тыс. рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело о мошенничестве. Расследуя его, они выяснили, что один из счетов принадлежал 25-летнему жителю Новокузнецка. На допросе он признался, что на его счет периодически поступали деньги от неизвестных лиц, которые он переводил дальше.