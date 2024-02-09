Мужчина рассказывал, что у него день рождения и по кавказскому обычаю он должен раздавать прохожим деньги.

Мужчина рассказывал, что у него день рождения и по кавказскому обычаю он должен раздавать прохожим деньги.

В полицию обратились сразу несколько омичей, которые пожаловались на хищение средств. Оказалось, что деньги у всех пострадавших пропали после посещения рынка на улице 10 лет Октября. Омичи привозили туда товар, а после к ним подходил неизвестный мужчина. Он рассказывал, что у него день рождения и по кавказскому обычаю он должен раздавать деньги.

– Так, один из омичей разгрузил товар, получил на руки 150 тысяч рублей, когда столкнулся с мошенником. Незнакомец передал сначала 100 рублей, а затем тысячу рублей и попросил подвезти его на продуктовую базу. Во время движения пассажир много говорил и совершал манипуляции с наличными. После ухода попутчика 40-летний потерпевший обнаружил пропажу 50 000 рублей, – рассказали в полиции.

Еще один житель Советского округа при аналогичных обстоятельствах потерял 70 тыс. рублей. Также в числе пострадавших оказались водитель из Новосибирской области и омский предприниматель.

Стражи порядка выяснили, что к преступлениям причастен 54-летний житель Москвы. Ранее он уже был судим за подобные преступления. Его задержали, когда он ехал в Тюменскую область на такси.

Теперь на москвича завели уголовное дело за мошенничество и кражу. Сейчас он находится в СИЗО. Полицейские выяснили, что мужчина совершал подобные кражи в Новосибирске, Казани, Самаре, Екатеринбурге и Челябинске.