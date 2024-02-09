Больше всего подъемников заменят в многоэтажках Левобережья, меньше – в Ленинском округе.

Больше всего подъемников заменят в многоэтажках Левобережья, меньше – в Ленинском округе.

До конца этого года в 50 омских многоэтажках заменят лифты. Как сообщили в пресс-службе регионального Фонда капремонта, будут охвачены все пять округов, но больше всего подъемников заменят в домах Левобережья, а наименьшее – в Ленинском округе.

Так, в 19 многоэтажках Кировского округа заменят 83 лифта, в 13 домах Октябрьского округа – 49 лифтов, в 9 зданиях Центрального округа – 37 лифтов, в пяти домах Советского округа – 23 лифта и в четырех многоэтажках Ленинского округа – 13 лифтов. Всего заменят 200 машин.

Работами будут заниматься три организации – ООО «Импорт-Лифт», ООО «Импорт-Лифт Сервис» и ООО «Импорт-Лифт Новосибирск». Первая приемка лифтов ожидается в августе, а последняя – в конце ноября.