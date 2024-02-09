Опасные вещества были обнаружены не только в воздухе, но и в водоемах.

Опасные вещества были обнаружены не только в воздухе, но и в водоемах.

Синоптики Обь-Иртышского УГМС рассказали о состоянии окружающей среды в Омске в первый месяц года. В январе режим неблагоприятных условий для рассеивания вредных примесей объявляли 6 раз. Весь месяц в городе был повышенный уровень загрязнения воздуха.

– В течение месяца в атмосферном воздухе зарегистрированы превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ (ПДК), установленных главным государственным санитарным врачом РФ, сероводорода в Центральном, Октябрьском, Кировском, Советском, Ленинском АО, оксида углерода в Ленинском АО, – отметили в Обь-Иртышском УГМС.

Из водоемов региона было исследовано 38 проб воды. В них было обнаружено превышение ПДК азота нитритного, соединений железа, меди, цинка, ртути, марганца, фенолов и нефтепродуктов. Кроме того, в пробах зафиксировали пониженное содержание растворенного кислорода. За месяц было зафиксировано 5 случаев высокого загрязнения водоемов.