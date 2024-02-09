Молодой человек чудом выжил, но сейчас находится в больнице. Его агрессивную мать задержали.

Молодой человек чудом выжил, но сейчас находится в больнице. Его агрессивную мать задержали.

В доме на улице 5-я Кордная накануне произошла семейная ссора, которая едва не закончилась трагедией.

Во время конфликта между матерью и сыном 53-летняя омичка схватила нож и ударила своего ближайшего родственника в грудь. Ножевое ранение оказалось проникающим. 30-летнего молодого человека госпитализировали с повреждением сердца.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области, агрессивную омичку задержали. На нее завели уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровья. Эксперт изъял нож, а также следы пальцев рук и полотенце со следами бурого цвета.