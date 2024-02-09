Женщина поверила неизвестным и решила оформит на себя кредит. Вместе с этими деньгами она отдала преступникам и свои сбережения.

Женщина поверила неизвестным и решила оформит на себя кредит. Вместе с этими деньгами она отдала преступникам и свои сбережения.

В отдел полиции № 9 обратилась работница кондитерской фабрики. Она рассказала, что ей позвонил неизвестный, который представился «сотрудником государственной информационной системы госуслуг». Он заявил, что личные данные омички используют мошенники, которые хотят оформить на нее кредит.

Затем с женщиной начал разговаривать некий сотрудник ЦБ. Он рассказал алгоритм действий, который поможет избежать потери денег.

В итоге омичка сама оформила заем и перевела все деньги неизвестно куда и кому. Вместе с кредитными средствами она отправила и свои сбережения. После она пришла на работу и рассказала о сложившейся ситуации, а ее коллеги сразу поняли, что она попалась на уловки мошенников.

Общий материальный ущерб составил почти 800 тыс. рублей. Стражи порядка возбудили уголовное дело, расследование продолжается.