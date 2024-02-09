С помощью приложения в смартфоне можно передавать показания приборов учета, оплачивать холодную воду и канализацию, заказывать услуги.

С помощью приложения в смартфоне можно передавать показания приборов учета, оплачивать холодную воду и канализацию, заказывать услуги.

В омском водоканале намерены развивать онлайн-сервисы, в связи с чем решили рассказать о возможностях уже доступного мобильного приложения «РВК.Услуги». С его помощью горожане могут, не выходя из дома, передавать показания приборов учета, оплачивать холодную воду и канализацию, заказывать услуги.

Мобильное приложение поможет не только передать данные счетчиков. Виртуальный помощник надежно хранит историю показаний приборов учета. Если у абонента сформировалась задолженность, она отображается в приложении. Здесь же за пару кликов можно оплатить начисления. А к профилю одного пользователя возможно привязать несколько лицевых счетов.

— Мобильное приложение «РВК.Услуги» востребовано клиентами омского водоканала. От 500 до 700 новых пользователей скачивают приложение каждый месяц, с его помощью горожане передают данные о показаниях приборов учета и производят оплаты. За три с половиной года работы приложения более 34 тысяч клиентов предприятия стали его пользователями. Это современный и удобный канал связи, — отметила коммерческий директор АО «ОмскВодоканал» Ольга Смиковская.

По сравнению с 2022 годом, в 2023 году передача показаний через мобильное приложение увеличилась на 56% со 154 тыс. до 240 тыс., а сумма платежей возросла более, чем в два раза – с 6 млн рублей до 14,3 млн рублей.

Для пользователей мобильного сервиса предусмотрена рассылка новостей компании и уведомлений с напоминанием сроков передачи показаний и оплаты. В перечень услуг, доступных для заказа со смартфона, входят установка, замена и поверка приборов учета воды, вывоз стоков, монтаж и подключение сантехники, работы на стояках водопровода и канализации. Горожане могут оформить заявки на строительство внутриквартальных и внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения, а также на их обслуживание: устранение засоров и течей.

Для заказа необходимой услуги пользователь заполняет заявку, выбрав из списка категорию работ. Далее специалисты свяжутся с заказчиком для уточнения деталей и согласования времени. Статус заявки и качество работ также можно отслеживать и оценивать в приложении.

«РВК.Услуги» доступны для пользователей смартфонов на базе Android, а также для владельцев Apple iPhone. Мобильное приложение можно скачать бесплатно в Google Play и App Store. Для этого нужно ввести в поисковую строку запрос «Росводоканал» или «Rosvodokanal» или скачать приложение на сайте водоканала.