Это все те же претенденты, зарегистрированные ЦИК ранее. В их числе – действующий глава государства Владимир Путин.

Это все те же претенденты, зарегистрированные ЦИК ранее. В их числе – действующий глава государства Владимир Путин.

В Центральной избирательной комиссии назвали число кандидатов на пост президента России. Ими остались зарегистрированные комиссией прежде претенденты. Это нынешний глава РФ Владимир Путин, идущий самовыдвиженцем, а также Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков («Новые люди»).

В регистрации ЦИК отказал двум кандидатам – Борису Надеждину («Гражданская инициатива») и Сергею Малинковичу («Коммунисты России»). У первого найдено более 15 % недействительных подписей, у второго – около 15 %.

Также в подписях претендентов нашли автографы умерших людей: 8 – у Малинковича, 11 – у Надеждина.

– Это вообще верх цинизма и нарушений. Так не должно быть, нельзя переходить границу, когда у нас умершие люди появляются в списке за подписантов, за кандидатов, – цитирует «Российская газета» заместителя председателя ЦИК Николая Булаева.

Выборы президента России состоятся 15–17 марта.