ДТП произошло на пешеходном переходе. Вред здоровью женщины определили как средний.

ДТП произошло на пешеходном переходе. Вред здоровью женщины определили как средний.

В суд с иском обратилась омичка. Недавно она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, и в этот момент ее сбил «Форд-Фокус». За рулем находился 24-летний молодой человек.

– В результате гражданке были причинены повреждения в виде закрытого оскольчатого перелома большеберцовой кости, квалифицированные как вред здоровью средней тяжести, в связи с чем женщина испытывала продолжительные физические страдания, обусловленные болью, невозможностью нормального передвижения и ведения активного образа жизни. Поскольку автогражданская ответственность водителя не была застрахована, омичка обратилась в суд, – рассказали в ГУФССП по Омской области.

Суд обязал водителя выплатить 150 тыс. рублей компенсации. Приставы также обратились в банки и обнаружили там счета виновника аварии. Впрочем, денег там оказалось недостаточно, поэтому взыскание обратили не только на счета, но и на зарплату молодого человека.

В итоге задолженность полностью погашена. Решение суда исполнено.