Работы по преображению объектов пройдут в этом году в рамках реализации программы «Комплексное развитие сельских территорий Омской области».

Работы по преображению объектов пройдут в этом году в рамках реализации программы «Комплексное развитие сельских территорий Омской области».

На 8 проектов по благоустройству общественных территорий в районах Омской области выделят 11,5 млн рублей. Об этом рассказал губернатор Виталий Хоценко. Работы по преображению объектов пройдут в этом году в рамках реализации программы «Комплексное развитие сельских территорий Омской области».

На выделенные средства благоустроят новые детские площадки в селах Боголюбовка Любинского района, Цветнополье Азовского района и райцентре Шербакуль. Территория возле памятника воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, будет преображена в поселке Конезаводский Марьяновского района. В Екатериновке Москаленского района появятся пешеходные сети в центре села.

Кроме того, спортивные площадки обустроят в Боголюбовке Марьяновского района и Такмыке Большереченского района. А у здания больницы в Нововаршавке появится парковка.