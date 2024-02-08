Омск-Информ
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·Культура/Афиша

Самые дорогие места обойдутся в 80–100 тысяч, самые бюджетные – в 1,7 тыс. рублей.
27 февраля в омской «G-Drive Арене» пройдет концерт артиста SHAMAN. Однако уже на сегодняшний день жители региона раскупили почти все билеты на выступление певца. 
Оставшиеся билеты на концерт можно приобрести за цену от 1,7 тыс. рублей. Самые дорогие места обойдутся в 80–100 тыс. рублей – такая стоимость за покупку билета в ложи К25, К29 и К31.
Отметим, что концертная программа SHAMAN «Я русский» (6+) начнется в 19:00.
·Культура/Афиша

Самые дорогие места обойдутся в 80–100 тысяч, самые бюджетные – в 1,7 тыс. рублей.
27 февраля в омской «G-Drive Арене» пройдет концерт артиста SHAMAN. Однако уже на сегодняшний день жители региона раскупили почти все билеты на выступление певца. 
Оставшиеся билеты на концерт можно приобрести за цену от 1,7 тыс. рублей. Самые дорогие места обойдутся в 80–100 тыс. рублей – такая стоимость за покупку билета в ложи К25, К29 и К31.
Отметим, что концертная программа SHAMAN «Я русский» (6+) начнется в 19:00.