Омск-Информ
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·Происшествия

Это произошло в Октябрьском округе. Омичи снова начали выражать недовольство содержанием дорог.
Сегодня на улице 1-я Шинная в сугробе застряла машина скорой помощи. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях, отметив, что перед этим там убирали снег.
– Всю ночь «работала» снегоуборочная техника, – отметил автор поста.
Отметим, что дорожники сообщали о чистке 1-й Шинной в последний раз 25 января.
В комментариях омичи пожаловались на то, что все второстепенные улицы города превратились в зимнее болото. Плохо чистят и дворы.
·Происшествия

Это произошло в Октябрьском округе. Омичи снова начали выражать недовольство содержанием дорог.
Сегодня на улице 1-я Шинная в сугробе застряла машина скорой помощи. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях, отметив, что перед этим там убирали снег.
– Всю ночь «работала» снегоуборочная техника, – отметил автор поста.
Отметим, что дорожники сообщали о чистке 1-й Шинной в последний раз 25 января.
В комментариях омичи пожаловались на то, что все второстепенные улицы города превратились в зимнее болото. Плохо чистят и дворы.