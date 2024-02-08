Это произошло в Октябрьском округе. Омичи снова начали выражать недовольство содержанием дорог.

Это произошло в Октябрьском округе. Омичи снова начали выражать недовольство содержанием дорог.

Сегодня на улице 1-я Шинная в сугробе застряла машина скорой помощи. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях, отметив, что перед этим там убирали снег.

– Всю ночь «работала» снегоуборочная техника, – отметил автор поста

Отметим, что дорожники сообщали о чистке 1-й Шинной в последний раз 25 января.

В комментариях омичи пожаловались на то, что все второстепенные улицы города превратились в зимнее болото. Плохо чистят и дворы.