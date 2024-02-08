ДТП произошло сегодня утром на автодороге Омск – Федоровка. Один из водителей не справился с управлением.

ДТП произошло сегодня утром на автодороге Омск – Федоровка. Один из водителей не справился с управлением.

Сегодня утром на дороге под Омском столкнулись два большегруза. ДТП произошло на 10-м километре трассы Омск – Федоровка. Как рассказали в полиции, 61-летний мужчина за рулем большегруза не справился с управлением и выехал на встречку. Там он врезался в другой грузовой автомобиль, которым управлял 31-летний водитель.

– Следовавшие за первым большегрузом автомобили «Ивеко» и «Мерседес» не выдержали безопасную дистанцию и тоже допустили столкновение, – сообщили в УМВД России по Омской области.

В результате аварии водители большегрузов скончались на месте. Причины и обстоятельства трагического происшествия будут окончательно установлены в ходе проверки.