Омск-Информ
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·Общество

Автобус будет ездить по маршруту в утренние часы.
Департамент транспорта анонсировал специальный рейс автобуса по маршруту № 63 с попутным подбором пассажиров. В ведомстве отметили, что о подобных нововведениях просили сами омичи. Транспорт начнет работать с 12 февраля.
– Схема движения предусматривает выход подвижного состава из гаража с дальнейшим следованием по улицам Семиреченской, Торговой, 12 Декабря, Авиационной, 60 лет Победы, по Ленинградскому мосту через остановку «Академия транспорта» и далее по действующей схеме в направлении МСЧ-9 с посадкой и высадкой пассажиров на всех остановочных пунктах, – рассказали в департаменте.
Плановое время движения автобуса составит: 
  • «Улица 1-я Автомобильная» – 5:40,
  • «Академия транспорта» – 6:04,
  • «Шинный завод» – 6:20.
·Общество

Автобус будет ездить по маршруту в утренние часы.
Департамент транспорта анонсировал специальный рейс автобуса по маршруту № 63 с попутным подбором пассажиров. В ведомстве отметили, что о подобных нововведениях просили сами омичи. Транспорт начнет работать с 12 февраля.
– Схема движения предусматривает выход подвижного состава из гаража с дальнейшим следованием по улицам Семиреченской, Торговой, 12 Декабря, Авиационной, 60 лет Победы, по Ленинградскому мосту через остановку «Академия транспорта» и далее по действующей схеме в направлении МСЧ-9 с посадкой и высадкой пассажиров на всех остановочных пунктах, – рассказали в департаменте.
Плановое время движения автобуса составит: 
  • «Улица 1-я Автомобильная» – 5:40,
  • «Академия транспорта» – 6:04,
  • «Шинный завод» – 6:20.