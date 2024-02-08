Омск-Информ
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·Общество

Дома расположены в центре города и Порт-Артуре. Их должны снести до 2031 года.

В Омске обнаружили еще два непригодных для проживания дома. Они расположены по улицам Кемеровская, 76а, и Воровского, 118. Постановление уже опубликовали на сайте городской администрации. Подписал его первый вице-мэр Евгений Фомин.

Здания должны снести до 2031 года.

Напомним, в Омске в аварийных домах проживают около 4 тыс. человек. Общая площадь подбного жилья составляет 58,4 тыс. кв. м.

·Общество

Дома расположены в центре города и Порт-Артуре. Их должны снести до 2031 года.

В Омске обнаружили еще два непригодных для проживания дома. Они расположены по улицам Кемеровская, 76а, и Воровского, 118. Постановление уже опубликовали на сайте городской администрации. Подписал его первый вице-мэр Евгений Фомин.

Здания должны снести до 2031 года.

Напомним, в Омске в аварийных домах проживают около 4 тыс. человек. Общая площадь подбного жилья составляет 58,4 тыс. кв. м.