Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Большая часть поступлений ушла в региональную казну. Чуть меньше досталось бюджетам других уровней. 

Управление Федеральной налоговой службы Омской области в январе этого года перечислило в консолидированный бюджет региона более 6 млрд рублей. В областной бюджет поступило 5149 млн рублей, в городской – 514 млн рублей, а в районные бюджеты – 427 млн рублей. 

Поступления налогов и сборов в консолидированный бюджет Омской области на 93,4 % сформированы такими источниками, как налог на доходы физических лиц, который составляет 32,6 %, акцизы на подакцизные товары – 30,5 %, в том числе акцизы на нефтепродукты – 15,2 %, налог на прибыль – 30,3 %, – объяснили в УФНС России по Омской области. 

Под консолидированным бюджетом понимается свод регионального бюджета и бюджетов местных территорий, входящих в состав субъекта РФ.

·Экономика/Бизнес

Большая часть поступлений ушла в региональную казну. Чуть меньше досталось бюджетам других уровней. 

Управление Федеральной налоговой службы Омской области в январе этого года перечислило в консолидированный бюджет региона более 6 млрд рублей. В областной бюджет поступило 5149 млн рублей, в городской – 514 млн рублей, а в районные бюджеты – 427 млн рублей. 

Поступления налогов и сборов в консолидированный бюджет Омской области на 93,4 % сформированы такими источниками, как налог на доходы физических лиц, который составляет 32,6 %, акцизы на подакцизные товары – 30,5 %, в том числе акцизы на нефтепродукты – 15,2 %, налог на прибыль – 30,3 %, – объяснили в УФНС России по Омской области. 

Под консолидированным бюджетом понимается свод регионального бюджета и бюджетов местных территорий, входящих в состав субъекта РФ.