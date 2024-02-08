По этому показателю Омск возглавил рейтинг российских городов-миллионников. Разница в цене квадратного метра – 51 %.

По этому показателю Омск возглавил рейтинг российских городов-миллионников. Разница в цене квадратного метра – 51 %.

Омск возглавил рейтинг российских городов-миллионников, в которых из квартиры в частный дом можно переехать, не делая при этом существенных доплат.

– В Омске разница в стоимости квадратного метра квартиры на вторичном рынке и в частном доме составляет 51 %: разменять двухкомнатную квартиру площадью 60 кв. м получится на дом площадью 122 кв. м, а трехкомнатную 80 кв. м – на дом 163 кв. м, – говорится в исследовании «Яндекс Недвижимости».

Следом за Омском в списке расположились Казань, Красноярск, Екатеринбург и Уфа. Всего в исследовании участвовали 17 городов. Во всех стоимость квадратного метра в частном доме ниже стоимости квадратного метра в квартире.