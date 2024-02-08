Американский журналист Такер Карлсон покинул Россию, но анонсировал интервью с Владимиром Путиным. До Омска он пока не доехал.

Американский журналист Такер Карлсон покинул Россию, но анонсировал интервью с Владимиром Путиным. До Омска он пока не доехал.

Сегодня Россию покинул американский журналист Такер Карлсон. Как сообщает Mash, он улетел рейсом Москва – Белград в 4 часа 15 минут по московскому времени.

В то же время Карлсон анонсировал выход интервью с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, интервью выйдет завтра в 2:00 по московскому времени.

А накануне Такера Карлсона в Омскую область приглашал губернатор Виталий Хоценко, которого заинтересовали слова журналиста о том, что он хочет посетить Сибирь. Но пока Карлсон улетел из России, хотя, возможно, вернется.