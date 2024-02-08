Омск-Информ
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·Происшествия

Три минуты понадобилось пожарным, чтобы справиться с открытым горением, но машину спасти не удалось.
Сегодня в селе Березовка Азовского района произошел пожар. Загорелся автомобиль. Когда на место прибыли сотрудники МЧС, пламя уже охватило его целиком.
– За три минуты пять огнеборцев на двух автомобилях ликвидировали открытое горение, – сообщили в МЧС.
Предварительная причина пожара – неисправность электрооборудования. Автомобиль пострадал настолько, что восстановлению не подлежит.
Чтобы такого не случилось с машиной, сотрудники МЧС советуют вовремя проходить техническое обслуживание, иметь в доступном месте огнетушитель и следить за исправностью электрооборудования.
·Происшествия

Три минуты понадобилось пожарным, чтобы справиться с открытым горением, но машину спасти не удалось.
Сегодня в селе Березовка Азовского района произошел пожар. Загорелся автомобиль. Когда на место прибыли сотрудники МЧС, пламя уже охватило его целиком.
– За три минуты пять огнеборцев на двух автомобилях ликвидировали открытое горение, – сообщили в МЧС.
Предварительная причина пожара – неисправность электрооборудования. Автомобиль пострадал настолько, что восстановлению не подлежит.
Чтобы такого не случилось с машиной, сотрудники МЧС советуют вовремя проходить техническое обслуживание, иметь в доступном месте огнетушитель и следить за исправностью электрооборудования.