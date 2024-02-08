От снега и наледи будут очищать улицы во всех городских округах. Остановки посыпят песком.

От снега и наледи будут очищать улицы во всех городских округах. Остановки посыпят песком.

В Управлении дорожного хозяйства и благоустройства рассказали, где будут убирать снег и наледь сегодня. Работы планируются во всех округах Омска.

В Кировском округе снег вывезут с улиц Суворова (от Поворотникова до Володарского), Перелета (от Крупской до Степанца) и из микрорайона Рябиновки. Снимать наледь дополнительным грейдером планируется на тех же участках Суворова и Перелета, а также на Суровцева и Куломзинской. Песком посыпят остановки и тротуары на Суворова, Транссибирской, Торговой, Шаронова, Лукашевича и Комарова.

В Ленинском округе от снега очистят две территории по адресам: 1 Мая, 11 и 1-я Маховая, 5. Наледь снимут с проезжей части улиц 8-я Чередовая, Шота Руставели и Светловской. Очистят от снега и обработают от гололеда остановки и тротуары на Маркса, Лобкова, Труда и Серова.

В Октябрьском округе вывоз снега планируется с улиц Промышленная (от Индустриальной до 5-й Кордной), Ермолаева (Романенко – Товстухо), Олимпийской (75-й Гвардейской Бригады – Товстухо), Товстухо (Олимпийская – Космический проспект). Дополнительный грейдер для снятия наледи направится на улицы Ермолаева, Олимпийскую, Товстухо и 3-ю Транспортную. Дорожники также приведут в порядок остановки и тротуары на Лизы Чайкиной и Богдана Хмельницкого.

В Советском округе снег вывезут с Институтской и Белозерова (Бородина – Менделеева). Снятие наледи (привлечен дополнительный грейдер) планируется в поселках Новоалександровка и Николаевка, по улицам Доковская, Объездная дорога, 9-я Аллея. Тротуары на Красном Пути, Заозерной, Химиков и Мира обработают противогололедными материалами.

В Центральном округе дорожники очистят от снега улицы 10 лет Октября (6-я Линия – 14-я Линия, Ленина, 48–50), Жукова и Герцена (33-я Северная – 22-я Северная). Наледь снимут с проезжей части 26-й Линии (Красных Зорь – 20 лет РККА), Съездовской (20-я линия – 16-я Линия), 16-й Линии (Съездовская – Красных Зорь), 27-й Северной, (Герцена – Осоавиахимовская) и Осоавиахимовской (24-я Северная – 36-я Северная). Очистка и обработка противогололедными материалами остановок и тротуаров планируется на Красном Пути, Гагарина, Интернациональной, Соборной площади, Любинском проспекте, Думской и 10 лет Октября.