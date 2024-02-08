Омск-Информ
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·Промышленность

Новую тяжелую огнеметную систему сейчас регистрируют.
Омский завод транспортного машиностроения создал новую версию тяжелой огнеметной системы. Как сообщается на сайте Федерального института промышленной собственности, новый товарный знак ТОС-3 «Дракон» проходит процедуру регистрации.
Новая огнеметная система станет продолжением линейки, в которую входят ТОС-1А «Солнцепек» и ТОС-2 «Тосочка». От первой новая система взяла защищенное танковое шасси, от второй – пакет с направляющими, который при перезарядке меняется целиком.
Ранее президент Владимир Путин высоко оценил омский «Солнцепек», назвав его очень эффективным. Его также производят на заводе Омсктрансмаш.
·Промышленность

Новую тяжелую огнеметную систему сейчас регистрируют.
Омский завод транспортного машиностроения создал новую версию тяжелой огнеметной системы. Как сообщается на сайте Федерального института промышленной собственности, новый товарный знак ТОС-3 «Дракон» проходит процедуру регистрации.
Новая огнеметная система станет продолжением линейки, в которую входят ТОС-1А «Солнцепек» и ТОС-2 «Тосочка». От первой новая система взяла защищенное танковое шасси, от второй – пакет с направляющими, который при перезарядке меняется целиком.
Ранее президент Владимир Путин высоко оценил омский «Солнцепек», назвав его очень эффективным. Его также производят на заводе Омсктрансмаш.