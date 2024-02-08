Омичка поскользнулась на лестнице магазина и получила тяжелые травмы. За это руководству торговой точки пришлось выплатить ей немаленькую сумму.

Омичка поскользнулась на лестнице магазина и получила тяжелые травмы. За это руководству торговой точки пришлось выплатить ей немаленькую сумму.

В суд с иском к собственнику магазина АО «Тандер» обратилась омичка. Она потребовала, чтобы организация выплатила ей компенсацию морального вреда.

Инцидент произошел, когда женщина отправилась в магазин за покупками. Из-за сильного гололеда и отсутствия солевания и пескования порожков лестницы она поскользнулась и упала, сильно ударившись о ступеньки. Очевидцы происшествия сразу же вызвали скорую. Женщину отвезли в больницу. В результате падения омичка получила серьезные переломы лодыжек, костей, и подвывих стопы. После этого ей делали несколько операций. Длительное время она находилась на реабилитации.

Добровольно выплатить компенсацию организация не планировала. Суд обязал компанию отправить омичке 971 тыс. рублей. Но руководство фирмы не спешило это делать. Тогда пришлось вмешаться судебным приставам.

– Судебный пристав надлежащим образом уведомил руководство организации о необходимости исполнить возложенные судом обязательства во избежание дальнейшего применения ограничительных мер и штрафных санкций. Кроме того, должностным лицом, с целью обеспечения исполнения решения суда, вынесены постановления: о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств, о наложении ареста на денежные средства акционерного общества-должника и об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся в банке, – рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Омской области.

Только после этого омичка получила свои деньги.