Омск-Информ
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·Общество

Вместо Adidas в «Меге» появится Lamoda Sport. Однако точную дату открытия магазина пока не сообщают.

В Омске в ТЦ «Мега», расположенном на бульваре Архитекторов, вместо ушедшего Adidas откроется новый спортивный магазин – Lamoda Sport. Как пишет NGS55.RU, сейчас в павильоне ведутся ремонтные работы и точная дата открытия магазина пока неизвестна. Однако вывеска уже появилась.

Отметим, что это будет первый офлайн-пункт бренда в Омске. Ранее вещи и обувь омичи могли покупать только в интернет-магазине.

1135
·Общество

Вместо Adidas в «Меге» появится Lamoda Sport. Однако точную дату открытия магазина пока не сообщают.

В Омске в ТЦ «Мега», расположенном на бульваре Архитекторов, вместо ушедшего Adidas откроется новый спортивный магазин – Lamoda Sport. Как пишет NGS55.RU, сейчас в павильоне ведутся ремонтные работы и точная дата открытия магазина пока неизвестна. Однако вывеска уже появилась.

Отметим, что это будет первый офлайн-пункт бренда в Омске. Ранее вещи и обувь омичи могли покупать только в интернет-магазине.

1135