Пожар произошел в одном из омских садовых домов из-за неисправного электрооборудования. Огонь погасили и никто не пострадал.

Пожар произошел в одном из омских садовых домов из-за неисправного электрооборудования. Огонь погасили и никто не пострадал.

В одном из омских садовых домиков произошел пожар. По предварительной причине, из-за неисправного электрического оборудования загорелась кровля жилища. Был высок риск, что пламя перекинется на клетки с кроликами.

К счастью, хозяева быстро среагировали и вызвали МЧС. Огонь удалось погасить, а один из кроликов если и пострадал, то незначительно.

– Пламя буквально цеплялось за клетки, у одного кролика успела опалиться шерстка. Мы быстро вытащили их на снег и ликвидировали возгорание. После пожара кролики разбежались по огороду, их поймали и вернули восвояси, – рассказал один из огнеборцев.

Огонь горел на площади 109 кв. метров. Его ликвидировали 34 сотрудника МЧС и 7 единиц техники.