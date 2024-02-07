О визите известного американского журналиста в Россию глава Омской области узнал из СМИ. И сразу же пригласил его в наш город.

О визите известного американского журналиста в Россию глава Омской области узнал из СМИ. И сразу же пригласил его в наш город.

В начале февраля Россию впервые посетил известный американский журналист и политический обозреватель Такер Карлсон. Общаясь с местными СМИ, он рассказал, что, помимо прочего, хотел бы посетить и Сибирь. На его желание отреагировал губернатор Омской области Виталий Хоценко.

– Желание вполне понятно, Сибирь – сердце России. Поэтому приглашаю журналиста к нам в Омск, чтобы он смог окончательно влюбиться в нашу страну. Лично познакомлю Такера Карлсона с нашими красотами, традициями и культурой, – пообещал Хоценко в своем телеграм-канале.

Такер Карлсон известен тем, что вел в США политическое ток-шоу «Вечер с Такером Карлсоном». Телеканал Fox News, на котором выходило шоу, ведущий покинул в апреле прошлого года.