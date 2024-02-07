Как выяснили следователи, за состоянием аттракциона не следила его хозяйка. Теперь на предпринимательницу заведено уголовное дело.
43-летняя предпринимательница обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Из-за того, что она не следила за техническим состоянием аттракциона в городском парке Тюкалинска, пострадал ребенок.
– Контроль за эксплуатацией аттракциона владельцем не осуществлялся, инструкторы не были официально трудоустроены и не прошли курсы по эксплуатации аттракциона, инструктаж по технике безопасности с детьми не проводили, в связи с чем 12 августа 2023 года допустили спуск 9-летнего ребенка с неисправной горки батута, в результате чего он получил тяжкий вред здоровью, – сообщили в СУ СК России по Омской области.
Женщина свою вину признала и уже выплатила 70 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.
Однако на этом конфликт не исчерпан. Следователи собрали необходимую доказательную базу и направили в Тюкалинский городской суд уголовное дело.