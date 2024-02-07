Как выяснили следователи, за состоянием аттракциона не следила его хозяйка. Теперь на предпринимательницу заведено уголовное дело.

Как выяснили следователи, за состоянием аттракциона не следила его хозяйка. Теперь на предпринимательницу заведено уголовное дело.

43-летняя предпринимательница обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Из-за того, что она не следила за техническим состоянием аттракциона в городском парке Тюкалинска, пострадал ребенок.

– Контроль за эксплуатацией аттракциона владельцем не осуществлялся, инструкторы не были официально трудоустроены и не прошли курсы по эксплуатации аттракциона, инструктаж по технике безопасности с детьми не проводили, в связи с чем 12 августа 2023 года допустили спуск 9-летнего ребенка с неисправной горки батута, в результате чего он получил тяжкий вред здоровью, – сообщили в СУ СК России по Омской области.

Женщина свою вину признала и уже выплатила 70 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

Однако на этом конфликт не исчерпан. Следователи собрали необходимую доказательную базу и направили в Тюкалинский городской суд уголовное дело.