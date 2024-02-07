При этом живыми из них нашлись только 11. Погибло столько же. Остальных до сих пор ищут.

При этом живыми из них нашлись только 11. Погибло столько же. Остальных до сих пор ищут.

В УМВД России по Омской области обнародовали данные о людях, пропавших без вести в регионе в 2023 году. 41 человек был объявлен в розыск. Среди живых и погибших равенство – по 11 и тех, и других. Еще 19 пропавших продолжают разыскивать.

– По фактам ухода из дома несовершеннолетних в полицию за год поступило 177 сообщений. В ходе проведенных поисковых мероприятий местонахождение всех детей установлено, – сообщает «Вечерний Омск» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Омской области.

За неполные 30 лет, с 1994 года, полицейские не нашли 335 пропавших людей.