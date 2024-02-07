Омск-Информ
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·Общество

При этом живыми из них нашлись только 11. Погибло столько же. Остальных до сих пор ищут.

В УМВД России по Омской области обнародовали данные о людях, пропавших без вести в регионе в 2023 году. 41 человек был объявлен в розыск. Среди живых и погибших равенство – по 11 и тех, и других. Еще 19 пропавших продолжают разыскивать.

– По фактам ухода из дома несовершеннолетних в полицию за год поступило 177 сообщений. В ходе проведенных поисковых мероприятий местонахождение всех детей установлено, – сообщает «Вечерний Омск» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Омской области.

За неполные 30 лет, с 1994 года, полицейские не нашли  335 пропавших людей.

·Общество

При этом живыми из них нашлись только 11. Погибло столько же. Остальных до сих пор ищут.

В УМВД России по Омской области обнародовали данные о людях, пропавших без вести в регионе в 2023 году. 41 человек был объявлен в розыск. Среди живых и погибших равенство – по 11 и тех, и других. Еще 19 пропавших продолжают разыскивать.

– По фактам ухода из дома несовершеннолетних в полицию за год поступило 177 сообщений. В ходе проведенных поисковых мероприятий местонахождение всех детей установлено, – сообщает «Вечерний Омск» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Омской области.

За неполные 30 лет, с 1994 года, полицейские не нашли  335 пропавших людей.