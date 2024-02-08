Выборы будут проходить три дня – с 15 по 17 марта. На выборах планируют организовать торговлю и проводить там же концерты.

Выборы будут проходить три дня – с 15 по 17 марта. На выборах планируют организовать торговлю и проводить там же концерты.

На избирательных участках в Омске во время выборов президента планируется организовать торговлю и провести там же концерты. Напомним, что главные выборы страны пройдут с 15 по 17 марта. Во время голосования на участках планируется организовать торговые точки. Более того, там же будут проводить и концерты.

– Организацией торговли и концертами в дни голосования занимаются государственные и муниципальные органы. Нам известно, что предполагается проведение таких мероприятий. В настоящее время эти вопросы прорабатываются, – уточнили в областном избиркоме.

Добавим, что последний раз торговля на выборах в Омске была организована в сентябре 2023 года на выборах губернатора. Тогда торговые точки открылись возле 155 избирательных участков. О проводящихся там же концертах за последние несколько лет ничего не известно.