Молодой человек выехал на встречку и столкнулся с другой машиной. После его отбросило на попутный автомобиль.

Молодой человек выехал на встречку и столкнулся с другой машиной. После его отбросило на попутный автомобиль.

Сегодня, 7 февраля, в 13 часов 15 минут в Омске возле ТК «Асгард», который находится по улице 70 лет Октября, произошло массовое ДТП.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области, 28-летний водитель автомобиля «Ниссан» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Тойота», за рулем которой был 50-летний мужчина. После чего «Ниссан» отбросило на двигавшийся попутно справа автомобиль «БМВ». Им управлял 38-летний омич.

В результате аварии водитель «тойоты», а также пассажиры «ниссана» – две женщины – попали в больницу. Сам виновник ДТП отделался легкими ушибами. Его осмотрели медики, а после отпустили.

Позже выяснилось, что машина, за рулем которой был молодой человек, не его. Сейчас стражи порядка организовали проверку.