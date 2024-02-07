Весной в эти города начнет летать авиакомпания Nordwind на самолетах Boeing 737–800.

Весной в эти города начнет летать авиакомпания Nordwind на самолетах Boeing 737–800.

Омский аэропорт объявил о запуске новых рейсов в Казань и Махачкалу. Их запускает авиакомпания Nordwind. Оба рейса будут выполнять на воздушных судах Boeing 737–800.

Самолеты Омск – Махачкала с 28 апреля планируются по средам и воскресеньям в 8:10. Время в пути составит 3 часа 35 минут.

В Казань самолеты будут летать с 1 мая также по средам и воскресеньям в 8:20. С июня рейсы планируются по четвергам и воскресеньям. Время в пути составит 2 часа 30 минут.

Стоимость билетов до Казани начинается от 6 240 рублей, до Махачкалы – от 12 931 рубля.

Прямые рейсы в Казань сейчас выполняет «ЮВТ Аэро». Самолеты летают туда по четвергам и воскресеньям с посадкой в Тобольске. В Махачкалу из Омска можно улететь только с пересадкой в Москве.