В городе продолжают строить детский инфекционный стационар. Уже готов цокольный этаж. Полностью завершить строительство планируют в 2025 году.

В городе продолжают строить детский инфекционный стационар. Уже готов цокольный этаж. Полностью завершить строительство планируют в 2025 году.

В Омске в здании будущего детского инфекционного стационара, который расположен на улице Перелета, построили цокольный этаж. Всего в больнице будет шесть этажей, из которых пять – наземные. Как рассказали в пресс-службе областного Минстроя, строители уже разработали грунт под фундамент здания пищеблока, лечебного корпуса и прачечной.

– Сейчас строители заняты устройством ростверков, армированием стен подвала здания лечебного корпуса и бетонированием стен подземного этажа. Одновременно готовят траншею под сети дренажной канализации. На объекте ежедневно трудятся более 150 человек, привлечено 16 единиц техники, – добавили в ведомстве.

Площадь самой больницы составляет 37 тыс. кв. м, это с учетом переходов между зданиями.

Отметим, что строительство медицинского учреждения ведет ППК «ВСК». Подрядчик должен построить объект к концу 2025 года.