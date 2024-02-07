Лидер ЛДПР находится в Омске с рабочей поездкой. Встреча с главой региона – один из ее пунктов.

Лидер ЛДПР находится в Омске с рабочей поездкой. Встреча с главой региона – один из ее пунктов.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко встретился с главой ЛДПР Леонидом Слуцким, который сегодня находится в Омске с рабочей поездкой. Стороны обсудили международное сотрудничество региона, которое, по словам губернатора, является приоритетным направлением.

– Важным вопросом встречи стало обсуждение мероприятий международного значения, в том числе возможности проведения Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске, – написал Хоценко в своем телеграм-канале.

Отметим, что Слуцкий также является одним из кандидатов на пост президента России.