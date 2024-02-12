Школа за 1,5 млрд уже построена на Космическом проспекте. Дети сядут за парты в ней уже 1 сентября текущего года.

Школа за 1,5 млрд уже построена на Космическом проспекте. Дети сядут за парты в ней уже 1 сентября текущего года.

В Омске с 1 апреля стартует прием заявлений в новую школу, построенную на Космическом проспекте в рамках нацпроекта «Образование». Напомним, что образовательное учреждение стоимостью 1,5 млрд рублей, рассчитанное на 1122 ученика, сдали в конце прошлого года. Эта школа будет единственным образовательным учреждением для большого микрорайона новостроек, расположенных между улицей Манякина и Космическим проспектом. Школа будет иметь «космический» уклон – в ней будут готовить будущих специалистов ракетно-космической отрасли.

Как сообщил источник РИА «Омск-информ» в областном правительстве, прием заявлений в первый класс от родителей в новую школу начнется с 1 апреля через портал «Госуслуги». Очевидно, что желающих отдать детей в эту школу будет немало.

Родители не первоклашек, а детей постарше смогут подать документы в новую школу летом после завершения обучения в своих школах. Также весной начнет работать сайт образовательной организации, на котором разместят всю необходимую информацию.

Занятия в новой школе начнутся с 1 сентября 2024 года. Видимо, в этот же день пройдет и торжественное открытие.