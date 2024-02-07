Омск-Информ
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·Общество

Пожилая горожанка вышла на улицу и не смогла найти дорогу домой. Поисками ее семьи занялись волонтеры.
Сегодня в Октябрьском округе волонтеры поисково-спасательного отряда «Доброспас-Омск» нашли потерявшуюся пожилую женщину. Пенсионерка называет себя Еремеевой Раисой Ивановной, говорит, что живет на Левобережье. Больше она ничего не помнит.
– Требуется помощь в установлении личности. Обратите внимание на фото, может, кто-то узнает в ней свою соседку, знакомую или родственницу, – говорится на странице отряда.
Тех, кто узнал женщину, просят сообщить об этом по телефонам: 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10.
·Общество

Пожилая горожанка вышла на улицу и не смогла найти дорогу домой. Поисками ее семьи занялись волонтеры.
Сегодня в Октябрьском округе волонтеры поисково-спасательного отряда «Доброспас-Омск» нашли потерявшуюся пожилую женщину. Пенсионерка называет себя Еремеевой Раисой Ивановной, говорит, что живет на Левобережье. Больше она ничего не помнит.
– Требуется помощь в установлении личности. Обратите внимание на фото, может, кто-то узнает в ней свою соседку, знакомую или родственницу, – говорится на странице отряда.
Тех, кто узнал женщину, просят сообщить об этом по телефонам: 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10.