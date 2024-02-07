Преступление произошло в поселке Биофабрика. В краже и трате чужих денег подозревается мужчина в пуховике.

Преступление произошло в поселке Биофабрика. В краже и трате чужих денег подозревается мужчина в пуховике.

В полицию обратился 77-летний омич, заявивший, что у него украли деньги. Вечером он обнаружил, что потерял банковскую карту, а на его телефон вскоре стали приходить уведомления о списании денег. Со счета пожилого человека «утекло» 7900 рублей.

– Оперативники, разбираясь в обстоятельствах, выяснили, что картой расплатился неизвестный в двух продуктовых магазинах в поселке Биофабрика. Его действия попали на камеры видеонаблюдения, – сообщили в УМВД России по Омской области.

Судя по фото с камер видеофиксации, вор одет в пуховик и вязаную шапочку. В полиции просят всех, кто узнал мужчину либо знает что-то о его местонахождении, сообщить по номерам: 79-37-02, 8-913-969-26-68 или 102.