Команда «Росводоканала Омск» вышла в лидеры в лыжных гонках и эстафете, заняв почетное второе место в настольном теннисе, дартсе и стрельбе.

Команда «Росводоканала Омск» вышла в лидеры в лыжных гонках и эстафете, заняв почетное второе место в настольном теннисе, дартсе и стрельбе.

В регионе прошла 53-я Зимняя областная Спартакиада омского профсоюза работников жизнеобеспечения. Восемь предприятий коммунального комплекса выявляли лучших в соревнованиях по дартсу, стрельбе из электронного оружия, настольному теннису, лыжных гонках и эстафете. Традиционно одним из самых зрелищных и эмоциональных этапов соревнований стала эстафета «Веселые старты».

По итогам двух соревновательных дней команда омского водоканала стала безоговорочным победителем Спартакиады в командном зачете.

— Безусловно, все участники Спартакиады выступили достойно и выложились на сто процентов. Мне приятно, что команда омского водоканала в очередной раз показала высокий уровень подготовки. На нашем предприятии сотрудники занимаются в спортивных секциях, посещают бассейны. Эта целенаправленная политика даёт результаты в командном духе коллектива и достижениях на отраслевых спортивных соревнованиях. Я горжусь нашей командой, благодарю всех участников за достойный результат!, - прокомментировал генеральный директор омского водоканала Павел Козлов.

Команда омского водоканала вышла в лидеры в двух видах спорта – лыжных гонках и эстафете. В настольном теннисе, дартсе и стрельбе заняли вторые места.