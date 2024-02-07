Мужчина незаконно убил трех косуль и теперь может отправиться в колонию на два года.

Мужчина незаконно убил трех косуль и теперь может отправиться в колонию на два года.

В Черлакском районе полиция возбудила уголовное дело в отношении 55-летнего жителя села Макаркино. Он обвиняется в незаконной охоте.

Поводом к возбуждению уголовного дела стало сообщение инспектора по охране животного мира. В пойме Иртыша, недалеко от села Гринск, он нашел места разделки трех косуль. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области, сумма материального ущерба составила 120 тыс. рублей.

– На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая изъяла останки животных, а также гильзы, следы обуви и транспортного средства, – добавили в ведомстве.

Охотника задержали в его доме, также стражи порядка изъяли у него ружье, автомобиль «Нива», сани и мясо убитых животных. Разрешение на охоту у него было, однако только на зайца и лису.

Теперь браконьеру грозит до двух лет лишения свободы.