Омск-Информ
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·Общество

Оружие было изъято и отправлено на экспертизу, которая доказала, что оно является раритетным.

В Омске сотрудники Росгвардии передали в музей Новосибирска 19 единиц раритетного оружия. Ранее оно было изъято стражами порядка из гражданского оборота и проверено на его исторический предмет.

– Согласно действующему законодательству конфискованное судом, а также обращенное в собственность Российской Федерации оружие подлежит утилизации, за исключением оружия, относящегося к культурным ценностям, которое по решению министерства культуры передается в соответствующую организация для последующего хранения, – рассказали в пресс-службе омской Росгвардии.

Отметим, что каждая единица оружия прошла экспертизу.

·Общество

Оружие было изъято и отправлено на экспертизу, которая доказала, что оно является раритетным.

В Омске сотрудники Росгвардии передали в музей Новосибирска 19 единиц раритетного оружия. Ранее оно было изъято стражами порядка из гражданского оборота и проверено на его исторический предмет.

– Согласно действующему законодательству конфискованное судом, а также обращенное в собственность Российской Федерации оружие подлежит утилизации, за исключением оружия, относящегося к культурным ценностям, которое по решению министерства культуры передается в соответствующую организация для последующего хранения, – рассказали в пресс-службе омской Росгвардии.

Отметим, что каждая единица оружия прошла экспертизу.