Экс-чиновника обвиняли в мошенничестве при строительстве дороги. Но вину не доказали. Теперь дело направлено на кассацию.

Экс-чиновника обвиняли в мошенничестве при строительстве дороги. Но вину не доказали. Теперь дело направлено на кассацию.

Восьмой кассационный суд, который находится в Кемерово, рассмотрит уголовное дело бывшего заместителя министра строительства Омской области Александра Фрикеля, который сейчас руководит ООО «Дорожник».

Это самое ООО «Дорожник» занималось строительством дороги к животноводческому комплексу в Полтавском районе. Неподалеку от него был вырыт котлован, из которого дорожники брали грунт для проведения работ. Поскольку транспортное плечо для доставки инертного материала уменьшилось, снизилась и смета строительства, однако директор подрядной организации указал старые данные, похитив, по мнению следователей, бюджетные средства. Фрикеля обвиняли в том, что он нанес бюджету ущерб в 7,5 млн рублей.

Но Центральный районный суд посчитал, что Фрикель не мешал компании, которая занималась строительным контролем, а заказчик не предъявлял претензии к подрядчику. Суд оправдал экс-чиновника. Затем это решение поддержал Омский областной суд.

Теперь Дело Фрикеля начнут рассматривать 29 февраля в кассационной инстанции.

Заместителем министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области Александр Фрикель работал с ноября 2015 года по январь 2017 года, а также с февраля по август 2018 года. Также он трудился в структурах омской мэрии, где отвечал за ремонт дорог.