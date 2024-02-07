В городе ищут водителя на машину с прицепом, которому готовы платить до 300 тыс. рублей. У него должен быть опыт.

В городе ищут водителя на машину с прицепом, которому готовы платить до 300 тыс. рублей. У него должен быть опыт.

Аналитики «Авито Работа» выяснили три самых высокооплачиваемых вакансий в Омске в феврале. Так, первая в этом списке оказалась должность водителя категории Е. Ему предлагают сменный график работы и зарплату до 300 тыс. рублей. За это машины с прицепом должны выполнять междугородние рейсы.

Менеджер по продажам занял второе место. Кандидата ищут в риелторской компании и хотят платить до 250 тыс. рублей при графике 5/2. В обязанности менеджера входит анализ рынка недвижимости, поиск и подборка квартир, а также ведение базы.

На третьем месте стал зубной техник. Ему обещают от 150 до 250 тыс. рублей. Работать он должен в лаборатории. Однако ему придется переехать в Тюмень.