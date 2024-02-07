Мужчина специально приехал в Омск из Исилькульского района, чтобы отправить деньги мошенникам.

Мужчина специально приехал в Омск из Исилькульского района, чтобы отправить деньги мошенникам.

В полицию обратилась посетительница банка на улице Партизанской. Она рассказала о пенсионере, который переводит деньги мошенникам.

Оказалось, что 69-летнему жителю деревни Ночки Исилькульского района поступил звонок от неизвестного следователя из Московской области. Он заявил, что на мужчину пытаются оформить кредит. Чтобы избежать этого, страж порядка предложил ему самому оформить заем и перевести деньги на «безопасные» счета.

– «Следователь» заверил, что совершать операции с деньгами необходимо через банкомат, расположенный в городе Омске на улице Партизанской. Мужчина направился туда, снял со своего счета деньги и несколькими частями перевел мошенникам 400 000 рублей, – рассказали в полиции.

На этом мошенники не остановились. Они вновь убедили пенсионера взять кредит. Мужчина оформил заем в 300 тыс. рублей и вновь отправился в отделение банка, где его и заметила другая посетительница.

Стражи порядка объяснили мужчине, что он стал жертвой мошенников. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.