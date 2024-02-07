Самым популярным товаром у омичей стали смарт-браслеты. Кроме того вырос интерес к смарт-розеткам, датчикам температуры и влажности.

Самым популярным товаром у омичей стали смарт-браслеты. Кроме того вырос интерес к смарт-розеткам, датчикам температуры и влажности.

В 2023 году спрос на товары для умного дома в объединенной розничной сети МегаФона и Yota увеличился на 90%. Заметно выросла популярность умных колонок, продажи которых за год поднялись более чем в два раза. Растет интерес и к сопутствующей бытовой технике, которой можно управлять голосом или со смартфона.

— Мы видим, что в России неуклонно растет интерес к умному дому, неотъемлемой частью которого стала и умная колонка. Согласно опросам, она уже входит в число самых желанных подарков на праздник наряду с новым смартфоном и смарт-часами. В 2023 году спрос на умные колонки подстегнуло как расширение их ассортимента, так и различные промо-активности производителей, — отметил директор по продажам МегаФона Давид Борзилов.

В категории устройств для умного дома наибольшей популярностью у россиян в прошлом году пользовались смарт-розетки и датчики температуры и влажности. Их продажи за год выросли на 52% и 88% соответственно в натуральном выражении.

Спрос на центры управления умным домом вырос на 35% за год, на 14% увеличился спрос на приборы умного освещения — лампы и светильники. Вырос интерес и к прочим смарт-устройствам для дома, куда входят датчики движения, протечек и дыма.

Одна из наиболее динамично растущих групп товаров — умные колонки, чьи продажи в 2023 году выросли в 2,3 раза. Вслед за ними россияне стали чаще покупать и умную бытовую технику, управлять которой можно голосом через колонку или в приложении на смартфоне. В частности, число покупок смарт-чайников увеличилось на 34% год к году.

В 2023 году активнее всего товары для умного дома приобретали жители Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Нижегородской области. Среди сибиряков наибольшее количество покупок совершили жители новосибирцы, красноярцы и кемеровчане. В топ-5 также вошли Алтайский край и Томская область. Жители Омской области занимают шестую строчку рейтинга среди сибирских регионов. За год спрос на товары для умного дома в регионе увеличился на 34%.

Самым популярным товаром у омичей стали смарт-браслеты – на них приходится 40% от всех проданных в 2023 году устройств. За год спрос на смарт-браслеты увеличился на 40%. На втором месте смарт-часы (19,2%). Тройку лидеров замыкают и детские часы (15,5%). За последний год в Омской области увеличились продажи умного дома (550%), тв-аксессуаров (367%), моноподов и штативов (131%), ремешков для часов и смарт-браслетов (71%) и роутеров Wi-Fi (63%).

ПАО «МегаФон», https://megafon.ru