Омск-Информ
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·Происшествия

Суд рассмотрел уголовное дело и определил наказание для мужчины.
Кормиловский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Красноярска. Он обвинялся в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере. По версии следствия, в Красноярске мужчина через интернет заказал 21 кг мефедрона. Забирать запрещенные вещества ему пришлось в Омской области.
– В момент изъятия наркотика из тайника мужчина был задержан сотрудниками УФСБ России по Омской области, – рассказали в областной прокуратуре.
Свою вину мужчина признал полностью и активно сотрудничал со следствием. Суд приговорил его к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима. 
Сами наркотики были уничтожены.
·Происшествия

Суд рассмотрел уголовное дело и определил наказание для мужчины.
Кормиловский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Красноярска. Он обвинялся в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере. По версии следствия, в Красноярске мужчина через интернет заказал 21 кг мефедрона. Забирать запрещенные вещества ему пришлось в Омской области.
– В момент изъятия наркотика из тайника мужчина был задержан сотрудниками УФСБ России по Омской области, – рассказали в областной прокуратуре.
Свою вину мужчина признал полностью и активно сотрудничал со следствием. Суд приговорил его к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима. 
Сами наркотики были уничтожены.