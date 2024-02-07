Общественный городской совет пытается добиться, чтобы за одну ставку педагогам платили не менее 55 тыс. рублей.
Жители Омска решили до 12 февраля собрать 9000 подписей за то, чтобы в регионе повысили зарплаты учителям. С инициативой выступил Омский общественный городской совет.
– Предложил депутатам, 31 января 2024 года принять обращение к губернатору Омской области и депутатам Законодательного собрания Омской области о выделении денежных средств в бюджет Омска на исполнение Указа президента России N 597 от 7 мая 2012 года в 2024 г. в Омске в полном объеме. Учителя должны получать с января 2024 года за одну ставку зарплату равную средней по Омской области (55 000 рублей)! Омский общественный городской совет с омичами потребует принять такое обращение в феврале, – отмечает на своей странице председатель общественного совета Игорь Басов.
Объявления о сборе подписей появились как в соцсетях, так и в общественных местах, например на остановках.