Омск-Информ
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·Образование

Общественный городской совет пытается добиться, чтобы за одну ставку педагогам платили не менее 55 тыс. рублей.
Жители Омска решили до 12 февраля собрать 9000 подписей за то, чтобы в регионе повысили зарплаты учителям. С инициативой выступил Омский общественный городской совет.
– Предложил депутатам, 31 января 2024 года принять обращение к губернатору Омской области и депутатам Законодательного собрания Омской области о выделении денежных средств в бюджет Омска на исполнение Указа президента России N 597 от 7 мая 2012 года в 2024 г. в Омске в полном объеме. Учителя должны получать с января 2024 года за одну ставку зарплату равную средней по Омской области (55 000 рублей)! Омский общественный городской совет с омичами потребует принять такое обращение в феврале, – отмечает на своей странице председатель общественного совета Игорь Басов.
Объявления о сборе подписей появились как в соцсетях, так и в общественных местах, например на остановках.
·Образование

Общественный городской совет пытается добиться, чтобы за одну ставку педагогам платили не менее 55 тыс. рублей.
Жители Омска решили до 12 февраля собрать 9000 подписей за то, чтобы в регионе повысили зарплаты учителям. С инициативой выступил Омский общественный городской совет.
– Предложил депутатам, 31 января 2024 года принять обращение к губернатору Омской области и депутатам Законодательного собрания Омской области о выделении денежных средств в бюджет Омска на исполнение Указа президента России N 597 от 7 мая 2012 года в 2024 г. в Омске в полном объеме. Учителя должны получать с января 2024 года за одну ставку зарплату равную средней по Омской области (55 000 рублей)! Омский общественный городской совет с омичами потребует принять такое обращение в феврале, – отмечает на своей странице председатель общественного совета Игорь Басов.
Объявления о сборе подписей появились как в соцсетях, так и в общественных местах, например на остановках.