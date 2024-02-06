Омичка попала в ДТП и получила перелом таза. Девушка перенесла две операции.

Омичка попала в ДТП и получила перелом таза. Девушка перенесла две операции.

В Омске медики БСМП № 1 спасли омичку, которая попала в ДТП и получила тяжелые травмы. Как рассказали в пресс-службе регионального Минздрава, при поступлении девушка сразу перенесла две операции – на органы брюшной полости и костей таза.

– Грамотная работа анестезиологов-реаниматологов позволила в короткое время стабилизировать ее состояние, и мы смогли выполнить ей вторую операцию по остеосинтезу. Через неделю девушка уже смогла самостоятельно сделать первые шаги, – рассказал врач-травматолог-ортопед БСМП№ 1 Константин Самсонов.

Обычно с такими травмами пациенты лежат по несколько месяцев. Однако малотравматичные операции по остеосинтезу с использованием титановых имплантов позволяют больным быстрее восстановиться.

Сейчас омичка уже начала ходить.