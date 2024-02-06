Федерацию хоккея с мячом в регионе уже аккредитовали. Власти планируют вернуть былую славу этого вида спорта.

Федерацию хоккея с мячом в регионе уже аккредитовали. Власти планируют вернуть былую славу этого вида спорта.

В Омской области аккредитовали федерацию хоккея с мячом. Об этом сообщил министр по делам молодежи, физической культуры и спорта региона Иван Колесник.

– У нас были сильные традиции в этом виде спорта, раньше даже существовала команда мастеров, которая достойно выступала на уровне России. Ко мне обратились люди, которым небезразлична судьба хоккея с мячом. Будем стараться вернуть былую славу в этом виде спорта, – заявил Колесник.

Отметим, что до 2003 года в Омске существовала профессиональная команда по хоккею с мячом «Юность». Однако ее расформировали из-за недостаточного финансирования. С того момента «Юность» принимает участие лишь в первенстве России по мини-хоккею с мячом среди ветеранов.