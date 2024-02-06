Некоторым жителям региона настолько не нравится ходить в офис, что они готовы получать меньшую зарплату, лишь бы избежать этого.

Некоторым жителям региона настолько не нравится ходить в офис, что они готовы получать меньшую зарплату, лишь бы избежать этого.

В настоящее время возможность работать дома имеют только 17 % жителей региона. Остальным же приходится ходить в офис на постоянной основе или периодически, выяснили аналитики «Контур.Толк».

Около 40 % омичей заявили, что пожертвовали бы 5 % от своего дохода, чтобы не ходить в офис. Еще 8 % жителей области отказались бы от 10 % зарплаты, столько же омичей готовы вовсе потерять до 20 % доходов ради удаленки.

– Чтобы привлекать сильные кадры, компаниям приходится конкурировать как в уровне зарплат, так и в объеме нематериальных бонусов. Теперь один из них – возможность работать дистанционно или в гибридном формате, – рассказал руководитель «Контур.Толк» Павел Скрипниченко.

При этом любители удаленного формата работы хотят получать минимум 100 тыс. в месяц.