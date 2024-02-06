Омск-Информ
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·Общество

Вирус гриппа А остается доминирующим в пейзаже циркулирующих в регионе вирусов.
В Роспотребнадзоре рассказали о заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в Омской области с 29 января по 4 февраля. Показатель заболеваемости составил 88,1 на 10 тыс. населения и не превысил статистику за предыдущую неделю.
Чем болели омичи:
  • грипп — 90 % (гриппа А – 98,9 % и грипп В – 1,1 %),
  • метапневмовирусы – 2,8 %,
  • сезонные коронавирусы – 1,8 %,
  • респираторно-синцитиальные вирусы – 1,8 %,
  • бокавирусы – 1,8 %,
  • риновирусы – 0,9 %,
  • COVID-19 – 0,9 %.
Отметим, что на предыдущей неделе в регионе зарегистрировали 16 207 случаев заболевания ОРВИ. Доля гриппа составляла 90,6 %.
·Общество

Вирус гриппа А остается доминирующим в пейзаже циркулирующих в регионе вирусов.
В Роспотребнадзоре рассказали о заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в Омской области с 29 января по 4 февраля. Показатель заболеваемости составил 88,1 на 10 тыс. населения и не превысил статистику за предыдущую неделю.
Чем болели омичи:
  • грипп — 90 % (гриппа А – 98,9 % и грипп В – 1,1 %),
  • метапневмовирусы – 2,8 %,
  • сезонные коронавирусы – 1,8 %,
  • респираторно-синцитиальные вирусы – 1,8 %,
  • бокавирусы – 1,8 %,
  • риновирусы – 0,9 %,
  • COVID-19 – 0,9 %.
Отметим, что на предыдущей неделе в регионе зарегистрировали 16 207 случаев заболевания ОРВИ. Доля гриппа составляла 90,6 %.