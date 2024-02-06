Суд счел, что в производственной травме виноват работодатель, который не устроил для работника стажировку.

Суд счел, что в производственной травме виноват работодатель, который не устроил для работника стажировку.

Суд взыскал с АО «Омский электромеханический завод» 352 тыс. рублей в пользу сотрудника. Как сообщает служба судебных приставов, в такую сумму оценили компенсацию морального вреда мужчины, который получил производственную травму.

Омич отбывает наказание в одной из городских колоний. В рамках привлечения к труду его направили на завод в качестве разнорабочего. Однажды мужчине поручили зачистить сварочные швы труб. Когда он переворачивал одну из них, не имеющая креплений труба скатилась с подставок и упала ему на ногу, причинив тяжелую производственную травму.

– В данный момент жизнь пострадавшего изменилась, он длительное время находился на лечении и в настоящее время продолжает испытывать болезненные ощущения при любых нагрузках на ногу, – сообщили в УФССП России по Омской области.

Суд пришел к выводу, что причиной несчастного случая стало несовершенство технологического процесса. Для заключенного не провели на предприятии стажировку.